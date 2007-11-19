کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یک هفته به بختیاری زاده فرصت داد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دنبال درخواست باشگاه پاس همدان برای تعیین تکلیف سهراب بختیاری زاده مدافع این تیم تشکیل جلسه داد.

بختیاری زاده که در ابتدای فصل جاری با نظر وینگو بگوویچ از فهرست بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان کنار گذاشته شده بود درجلسه امروز مدعی شد از سوی باشگاه پاس همدان نسبت به وی اعلام عدم نیاز شده و او را از تیم اخراج کرده اند.

در واکنش به ادعای بختیاری زاده، کاظم اولیایی مدیرعامل باشگاه پاس همدان که به عنوان نماینده این باشگاه در جلسه حاضر بود تاکید کرد که بختیاری زاده در هفته های آغازین لیگ برتر با این توجیه که سرمربی تیم به وی نیاز ندارد بدون اجازه باشگاه در تمرینات حضور نیافته و این تیم را ترک کرده است.

بختیاری زاده پس از امضا قرارداد با باشگاه پاس همدان مبلغی را دریافت داشته است و به همین خاطر بدون تسویه حساب با این باشگاه نمی تواند در باشگاهی دیگر حضور یابد.

او که مدعی شده از تیم پاس همدان اخراج شده و مدارکی دال بر صحت این مدعا در اختیار دارد، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یک هفته فرصت دارد تا مدارک یاد شده را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه کند در غیر این صورت این کمیته در خصوص وی تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.