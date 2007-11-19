احمدی نژاد و چاوز بر گسترش همه جانبه روابط تهران - کاراکاس تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا پس از حدود 3 ساعت گفتگوی خصوصی ، در مذاکرات مشترک بر توسعه همه جانبه مناسبات در زمینه های گوناگون تاکید کردند.
دکتر احمدی نژاد و هوگو چاوز لزوم گسترش همکاری های اقتصادی، بانکی ، فنی – مهندسی و پتروشیمی را خاطر نشان کردند .
روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا همچنین بر پیگیری توافقات دو جانبه و توسعه همکاری های بین المللی با توجه به ظرفیت های فراوان موجود تاکید کردند.
مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا ظهر امروز به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و هوگوچاوز روسای جمهوری دو کشور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد .
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