احمدی نژاد و چاوز بر گسترش همه جانبه روابط تهران - کاراکاس تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا پس از حدود 3 ساعت گفتگوی خصوصی ، در مذاکرات مشترک بر توسعه همه جانبه مناسبات در زمینه های گوناگون تاکید کردند.



دکتر احمدی نژاد و هوگو چاوز لزوم گسترش همکاری های اقتصادی، بانکی ، فنی – مهندسی و پتروشیمی را خاطر نشان کردند .



روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا همچنین بر پیگیری توافقات دو جانبه و توسعه همکاری های بین المللی با توجه به ظرفیت های فراوان موجود تاکید کردند.



کد مطلب 589512