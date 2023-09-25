تسریع پروژه های در حال اجرای آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نیک فهم عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همواره ترافیک نقاط شهری و جاده‌های اصلی یکی از دغدغه‌های مهم شهرستان آستارا بوده است لذا آستارا در بحث حمل و نقل از سایر شهرستان‌های استان جلوتر بوده و پروژه‌هایی که اکنون در شهرستان فعال است، برای اقتصاد داخلی و خارجی کشور بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل راهداری گیلان با اشاره به دغدغه‌های حمل و نقل موجود در آستارا گفت: بحث بارانداز ریلی و تقاطع غیر همسطح ورودی بارانداز، جاده آستارا-آستارا که پل اتومبیل رو را به جاده آستارا-اردبیل مرتبط می‌کند و همچنین بحث توسعه پایانه مرزی آستارا و گمرک و مشکلاتی که در چند روز اخیر با بارش باران و جاری شدن سیل ایجاد شد و تخریب‌هایی که داشت دغدغه‌های شهرستان بود و حضور مسئولان یک هفته پس از بارش شدید باران در واقع بسیار ضرورت داشت و امروز از موقعیتی که به وجود آمد مشکلات رصد شد و گزارشی ارائه کردیم تا راهکارها دریافت شود.

وی افزود: همه این پروژه‌هایی که در شهرستان آستارا در بحث حمل و نقل مهم بوده امروز بررسی شد و پس از بازدیدهایی که انجام گرفت، در جلسه تخصصی مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و قرار شد در حوزه هر یک از معاونین در خصوص تکمیل پروژه‌های در دست اجرا تسریع شود تا بتوانیم در مدت کوتاه‌تری پروژه‌ها را به اتمام برسانیم و در دستور کار قرار دارد.

نیک‌فهم به طرح نوبت بندی مکانیزه پایانه مرزی آستارا اشاره کرد و گفت: از اواخر سال گذشته این طرح مطرح شد و در ۲۶ تیر سال جاری توسط وزیر راه و شهرسازی مورد بازدید قرار گرفت که در حال حاضر اجرایی شده و هر یک از رانندگانی که از هر جای کشور بخواهند از مرز آستارا به خارج کشور عزیمت کنند می‌توانند اینترنتی ثبت نام کنند و نوبت بگیرند.

وی همچنین به پل‌های آسیب دیده در سیل آستارا اشاره کرد و ادامه داد: در خصوص پل سیبلی تصمیمات لازم گرفته شد و همچنین پل بلوار سفیر امید نیز مورد بازدید قرار گرفت و همچنین از محوطه گمرک هم بازدیدی صورت گرفت و امیدواریم در آینده نه چندان دور پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی مناسب دارند به اتمام برسند و پروژه‌هایی که برایشان بازه زمانی خاص تعریف شده تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.