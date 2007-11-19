به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد ازظهر امروز درکنفرانس خبری مشترک با همتای ونزوئلایی خود مذاکرات مشترک را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت : ما در دفاع از حقوق ملت و آرمانمان ، تا آخر درکنار یکدیگر خواهیم ماند.

وی افزود : دو کشور مصمم هستیم همکاریها را چه در سطح دوجانبه و چه بین‌المللی تا حداکثر میزان گسترش دهیم



رئیس جمهور یاد آور شد : به رغم میل نظام استکباری ، روابط ما در همه زمینه‌ها در حال گسترش است و ایران و ونزوئلا در کنار هم و در کنار ملتهای مظلوم خواهند ایستاد و خوشبختانه شاهد افول نظام استکباری و پیروزیهای پی در پی ملتها هستیم.

رئیس جمهوری ایران ادامه داد : دیدگاههای برادر عزیزم "چاوز" بسیار روشن، سازنده و انقلابی است و ما در این دیدگاهها اشتراک نظر داریم و تا فتح قله‌های بلند در کنار هم خواهیم ایستاد. خدا با ماست و پیروزی در انتظار ماست.

احمدی نژاد گفت : امروز تفاهمات بسیار مهم و سازنده‌ای انجام شد که ابعاد همکاریها و روابط دو کشور را به سرعت افزایش می‌دهد و این توافقات، رشته‌های پیوند دو ملت است که روز به روز مستحکم‌تر می‌شود.

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز در سخنانی سفر کوتاه خود به تهران را سفری بسیار سازنده توصیف کرد و گفت: در این سفر مذاکرات بسیار مفیدی با رئیس جمهوری اسلامی ایران داشتم و در خصوص مسایل دوجانبه و چندجانبه گفتگو کردیم.

چاوز ایران را خانه دوم خود خواند و گفت: روابط با ایران ارزش بسیار بالایی در زمینه‌های مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولوتیک برای ما دارد.

رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: در این سفر توافقنامه‌های بسیار خوبی امضا شد که به ‪ ۱۸۶‬سند همکاری که قبل از این بین دو کشور امضاء شده بود اضافه شد و این توافقات یک شبکه واقعی همکاری و یک اتحاد منسجم و استراتژیک را تشکیل می‌دهد.

