اتصال ۴۰۲ خانوار روستایی در استان قزوین به اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله امینی با بیان اینکه ۴۰۲ خانوار روستایی در استان قزوین به اینترنت متصل شدند، اظهار کرد: ۷ روستای دیگر در استان قزوین به شبکه ملی اطلاعت متصل شدند.

امینی افزود: این اقدامات با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از محل اعتبارت دولتی توسعه ارتباطات روستایی(USO) توسط شرکت ارتباطات همراه اول، ایرانسل و مخابرات منطقه قزوین و در راستای توزیع عادلانه امکانات ارتباطی، در جهت توسعه مناطق روستایی، دسترسی به خدمات الکترونیکی دولت در قالب شبکه ملی اطلاعات ، خدمات آموزشی و همچنین رونق کسب و کارهای روستایی و…انجام می‌گیرد.

امینی اتصال این ۷ روستا به شبکه ملی اطلاعات که در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی انجام شد را خوش یمن دانست و تاکید کرد: با تلاش مجموعه ارتباطات در استان، تمامی دانش آموزان و کادر آموزشی می‌توانند از امکانات موجود استفاده بهینه کنند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: روستای انجیلاق با ۱۱۷ خانوار و ۳۱۹ نفر جمعیت، یاستی بلاغ با ۱۲۰ خانوار و ۳۶۱ نفر جمعیت، آسیان با ۱۱۲ خانوار و ۳۷۹ نفر جمعیت، روستای هجیب با ۳۱ خانوار و ۹۶ نفر جمعیت، روستای پلنگه با ۶۷ خانوار و ۲۱۳ نفر جمعیت، خشکنات بالا با ۲۵ خانوار و ۷۴ نفر جمعیت و چوبدر با ۴۷ خانوار و ۱۰۱ نفر جمعیت، به روستاهای ۲۰ خانوار دارای اینترنت پرسرعت اضافه شدند.

نماینده ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دراستان قزوین، دسترسی مردم استان به اینترنت پرسرعت و باکیفیت، به ویژه برای روستاییان عزیز را از اهداف مهم وزارت دانست و یادآور شد: امیدواریم تا با ادامه تکمیل پروژه‌های ارتباطی، تا پایان سال جاری تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به سرعت به امکانات با کیفیت ارتباطی دسترسی داشته باشند.