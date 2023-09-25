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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۷

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین خبر داد؛

اتصال ۴۰۲ خانوار روستایی در استان قزوین به اینترنت

اتصال ۴۰۲ خانوار روستایی در استان قزوین به اینترنت

قزوین- مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۷ روستای دیگر استان، به اینترنت پرسرعت نسل ۳ و ۴ تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله امینی با بیان اینکه ۴۰۲ خانوار روستایی در استان قزوین به اینترنت متصل شدند، اظهار کرد: ۷ روستای دیگر در استان قزوین به شبکه ملی اطلاعت متصل شدند.

امینی افزود: این اقدامات با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از محل اعتبارت دولتی توسعه ارتباطات روستایی(USO) توسط شرکت ارتباطات همراه اول، ایرانسل و مخابرات منطقه قزوین و در راستای توزیع عادلانه امکانات ارتباطی، در جهت توسعه مناطق روستایی، دسترسی به خدمات الکترونیکی دولت در قالب شبکه ملی اطلاعات ، خدمات آموزشی و همچنین رونق کسب و کارهای روستایی و…انجام می‌گیرد.

امینی اتصال این ۷ روستا به شبکه ملی اطلاعات که در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی انجام شد را خوش یمن دانست و تاکید کرد: با تلاش مجموعه ارتباطات در استان، تمامی دانش آموزان و کادر آموزشی می‌توانند از امکانات موجود استفاده بهینه کنند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: روستای انجیلاق با ۱۱۷ خانوار و ۳۱۹ نفر جمعیت، یاستی بلاغ با ۱۲۰ خانوار و ۳۶۱ نفر جمعیت، آسیان با ۱۱۲ خانوار و ۳۷۹ نفر جمعیت، روستای هجیب با ۳۱ خانوار و ۹۶ نفر جمعیت، روستای پلنگه با ۶۷ خانوار و ۲۱۳ نفر جمعیت، خشکنات بالا با ۲۵ خانوار و ۷۴ نفر جمعیت و چوبدر با ۴۷ خانوار و ۱۰۱ نفر جمعیت، به روستاهای ۲۰ خانوار دارای اینترنت پرسرعت اضافه شدند.

نماینده ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دراستان قزوین، دسترسی مردم استان به اینترنت پرسرعت و باکیفیت، به ویژه برای روستاییان عزیز را از اهداف مهم وزارت دانست و یادآور شد: امیدواریم تا با ادامه تکمیل پروژه‌های ارتباطی، تا پایان سال جاری تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به سرعت به امکانات با کیفیت ارتباطی دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 5895192

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