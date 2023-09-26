۵ هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند زنجانی توزیع شد

روح الله صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن عاطفهها در استان زنجان خبر داد و گفت: در بیش از یک هزار و ۸۹۰ مدرسه استان جشن عاطفهها برگزار میشود و تا ۱۵ مهرماه در مدارس ادامه دارد.
وی ابراز کرد: خوشبختانه در مرحله اول جشن عاطفهها که در محلات و پایگاههای مقاومت بسیج استان برگزار شد بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان، گفت: این جشن با همکاری بسیج مستضعفین، آموزش و پرورش و مراکز نیکوکاری و صدا و سیما در حال اجراست و هدف از آن حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه به ویژه دانشآموزان تحت حمایت این نهاد، توسعه، ترویج و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری و بسط و تعمیق مسئولیتهای اجتماعی است.
صالحی تاکید کرد: خیرین میتوانند از طریق شمارهگیری #۰۲۴ *۸۸۷۷* و شماره تماس نیکوکاری ۳۳۱۱۶ یا واریز کمکهای نقدی خود به شماره کارت مجازی ۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ ۶۰ در تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان مستعد نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان مشارکت کنند.
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