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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۹

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

۵ هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند زنجانی توزیع شد

۵ هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند زنجانی توزیع شد

زنجان- مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: در جشن عاطفه‌ها بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

روح الله صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن عاطفه‌ها در استان زنجان خبر داد و گفت: در بیش از یک هزار و ۸۹۰ مدرسه استان جشن عاطفه‌ها برگزار می‌شود و تا ۱۵ مهرماه در مدارس ادامه دارد.

وی ابراز کرد: خوشبختانه در مرحله اول جشن عاطفه‌ها که در محلات و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان برگزار شد بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان، گفت: این جشن با همکاری بسیج مستضعفین، آموزش و پرورش و مراکز نیکوکاری و صدا و سیما در حال اجراست و هدف از آن حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد، توسعه، ترویج و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری و بسط و تعمیق مسئولیت‌های اجتماعی است.

صالحی تاکید کرد: خیرین می‌توانند از طریق شماره‌گیری #۰۲۴ *۸۸۷۷* و شماره تماس نیکوکاری ۳۳۱۱۶ یا واریز کمک‌های نقدی خود به شماره کارت مجازی ۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ ۶۰ در تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان مستعد نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان مشارکت کنند.

کد مطلب 5895207

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