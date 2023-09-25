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۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری خبر داد؛

برپایی جشن « بیعت تا همیشه» در ساری

برپایی جشن « بیعت تا همیشه» در ساری

ساری- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری از برپایی جشن « بیعت تا همیشه» و اجتماع منتظران به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت منجی عالم بشریت در ساری خبر داد.

حجت الاسلام حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت منجی عالم بشریت از برپایی جشن بیعت تا همیشه با حضور مردم ولایتمدار مرکز استان در ساری خبر داد و افزود: پیش از شروع مراسم، پیاده روی از مهدیه تا امامزاده یحیی ساری برگزار شد.

وی با اشاره به حضور پرشور دوستداران امامت و ولایت در این مراسم افزود: همچنین جشن بیعت تا همیشه نیز با برنامه‌های مختلف فرهنگی همراه بوده است.

حجت الاسلام زارع ادامه داد: در این مراسم به قید قرعه هزینه سفر به مشهد مقدس و قم به تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم اهدا شد.

حجت الاسلام زارع بر لزوم تبیین و ترویج فرهنگ ناب اسلامی و مهدویت در جامعه تاکید کرد و گفت: این فرهنگ زمینه رفع بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را فراهم می‌کند.

کد مطلب 5895217

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