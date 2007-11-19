ادای احترام هیئت های پارلمانی شرکت کننده در مجمع مجالس آسیایی به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسین ابوترابی فرد پس از پایان کار مجمع عمومی مجالس آسیایی در اولین روز کاری با اعلام این خبر گفت: پس از ادای احترام و حضور در مرقد مطهر حضرت امام (ره) هیئت های شرکت کننده در ضیافت شام معاون اول رئیس جمهور و با حضور رئیس جمهور شرکت خواهند کرد.

وی افزود: جلسه مجمع عمومی صبح فردا راس ساعت 9 آغاز به کار خواهد کرد.

ابوترابی همچنین گفت: دو کمیته دائم شامل کمیته سیاسی و اقتصادی همزمان با برگزاری مجمع عمومی در روز دوم در سالن های شماره یک و دو محل اجلاس تشکیل می گردد.

به گفته وی بعد از ظهر فردا نیز دو کمیته دائم مجمع عمومی شامل کمیته انرژی، صلح و امنیت و کمیته اجتماعی و فرهنگی برگزار می شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته های یاد شده با توجه به اسناد مصوب مجمع برنامه های پیشنهادی خود را به مجمع عمومی ارائه خواهند داد.

ابوترابی از اعضای هئیت های پارلمانی در کمیته های دائم که اسناد مصوب مجمع عمومی را مورد بحث قرار خواهند داد درخواست کرد تا حضوری فعال داشته باشند.

