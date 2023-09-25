معدن مس سونگون فلزات سنگین پخیرچای ورزقان را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام اشتری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به اینکه سد باطله مجتمع مس سونگون شهرستان ورزقان در دره پخیرچایی و در نزدیکی سامانههای مشرف به همین رودخانه انباشته میشود، منجر به تغییراتی در وضعیت طبیعی آن منطقه شده است.
وی اظهار کرد: این انباشت موجب افزایش رسوب و عناصر فلزات سنگین همچون مس و آهن در آب رودخانه پخیرچای میشود که به دنبال پیگیریهای که با همکاری قرارگاه زیستی استان و پدافند غیرعامل و استانداری آذربایجان شرقی در این راستا انجام شده است، واحد مکلف به احداث تصفیه خانه خود شده و نسبت به تجهیز آن اقدام کرده است.
اشتری خاطرنشان کرد: با ارزیابی و نظارتهای مستمر کارشناسان محیط زیست آذربایجان شرقی با راه اندازی این تصفیه خانه از هر گونه آلودگی آبهای پایین دست مس سونگون جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیریهای حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مبنی بر احداث و راه اندازی تصفیه خانه برای معدن مس سونگون، یادآور شد: کارشناسان معدن مس سونگون معتقدند رودخانه «پخیر چایی» به طور ذاتی حاوی انواع فلزات سنگین است، اما مطابق ارزیابیهای کارشناسی و پس از بررسی لازم متوجه افزایش میزان غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه شده و واحد را مکلف به احداث تصفیه خانه کردهایم.
اشتری با تاکید بر مکلف بودن مجتمع مس سونگون نسبت به احداث تصفیه خانه، گفت: فعالیت تمامی معادن نیازمند مدیریت و نظارت زیست محیطی است که در این راستا معادن یک سد باطله دارند که نسبت به جمع آوری رسوب حاصله از پسماند و زهاب اسیدی تعبیه میشود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه واحد مس سونگون فاقد خط ذوب است، در حال حاضر آلودگی مربوط به اتساع گازهای گوگردی در منطقه وجود ندارد.
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