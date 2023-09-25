حرکت در مسیر شهدا رمز وحدت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طلایی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای مدافع حرم که در آرامستان بهشت معصومه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حرکت در مسیر شهدا و عمل به آموزه‌های دفاع مقدس بهترین روش برای دوری جستن از تفرقه و وحدت‌آفرینی است.

وی با اشاره به اینکه جامعه امروز به وحدت نیاز دارد افزود: شهدا به دلیل سیره و سلوک دردمندانه و فداکارانه بهترین نماد برای وحدت میان اقشار جامعه هستند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در سیره شهدا منیت، طایفه‌گرایی و جناح‌گرایی جایی ندارد خاطرنشان کرد: شهدا به ما آموختند کار اگر برای مردم و با نیت الهی باشد، اثربخش و ماندگار می‌شود.

وی گفت: مدیریت شهری در هر دوره‌ای پاسداشت یاد شهدا و ترویج سیره آنان را وظیفه خود می‌داند و هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای این امر ارزشمند است.

طلایی با اشاره به حمایت شهرداری قم از هیئت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: در کمیته حمایت از مساجد و مراکز فرهنگی به این مسئله توجه ویژه می‌شود چراکه این قبیل اقدامات نقش بی‌بدیلی در تربیت نسل‌های آینده خواهد داشت.