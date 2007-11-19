بان کی مون خواستار حل عادلانه مسئله پناهندگان فلسطینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون در پیام خود به کنفرانس کشورهای کمک کننده و کشورهای میزبان پناهندگان فلسطینی در شهر امان پایتخت اردن گفت : کشورهای کمک کننده باید به کمک های سخاوتمندانه خود به آژانس سازمان ملل متحد در امور آوارگان فلسطینی(آنروا) ادامه دهند.

دبیرکل سازمان ملل در پیام خود که به نمایندگی از وی خوانده شد، افزود: از کشورهای کمک کننده می خواهم که به حمایت مالی خود در همان سطح 18 ماه گذشته ادامه دهند.

وی همچنین خواستار "ایجاد راه حلی عادلانه و دائم برای مسئله پناهندگان فلسطینی شد که باید بخش اساسی از راه حل مسالمت آمیز مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل باشد".