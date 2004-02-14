اعضاي شركت كننده در نشست كويت با تجزيه عراق مخالفت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان در بدو ورود به پايتخت كويت به خبرنگاران گفت : تجزيه عراق هر كسي را نگران خواهد كرد .

عيسي درويش معاون وزيرامور خارجه سوريه كه در هتل شرايتن محل برگزاري اين گردهمايي دوروزه كه قراراست امشب برگزار شود ضمن هشدار به تجزيه عراق ، آن را گناه كبيره خواند .

وي افزود : مردم عراق خود بايد در مورد سرنوشت خود تصميم بگيرند و ما سرپرست و قيم آنها نيستيم .

عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه پيشتر به خبرنگاران گفته بود : اين نشست به موقع بوده و از اهميت زيادي برخوردار است .

احمد ماهر وزير امور خارجه مصر پيش از ورود به كويت در گفتگويي با روزنامه كويتي القبس گفت : همكاري ما در رابطه با برقراري حاكميت كامل در عراق كه راه را براي برقراري ثبات در اين كشور هموار مي كند بسيار حائز اهميت است .

اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل درعراق كه شب گذشته براي شركت در اين نشست وارد كويت شد براهميت ويژه همكاري مردم عراق در حل مشكلات اين كشور تاكيد كرد .

گفتني است كه در اين گردهمايي وزراي خارجه كشورهاي ، عراق ، كويت ، اردن ، سوريه ، عربستان سعودي ، تركيه ، ايران ، بحرين و مصر شركت دارند. لازم به ذكر است اولين نشست كشورهاي همسايه عراق در ژانويه( دي ماه ) 2003 در استانبول تركيه و نشستهايي هم در رياض و تهران به ترتيب در آوريل ( فروردين ) و ماه مي ( ارديبهشت) سال 2003 برگزار شد.