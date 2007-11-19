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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۵۷

کتاب " نظم طبیعت در فیزیک ارسطویی" منتشر شد

کتاب " نظم طبیعت در فیزیک ارسطویی" منتشر شد

کتاب " نظم طبیعت در فیزیک ارسطویی: مکان و مؤلفه‌ها" تألیف هلن اس.لانگ استاد کالج ترینیتی در کانکتیکت از سوی انتشارات کیمبریج منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، مؤلف در صدد است طبیعت‌شناسی ارسطو را که با استدلالها و بحثهای متفرقی صورت می‌گیرد در یکجا جمع کند و نظریه‌ای را در مورد آن سامان دهد.

به نظر مؤلف ما نیاز داریم در تلقی سنتی و رایج خود نسبت به طبیعت‌شناسی ارسطویی تجدید نظر کنیم و آموزه‌های وی را در این عرصه به صورت دیگری سامان دهیم.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: مکان، فیزیک ارسطویی و مسئله طبیعت، طبیعت و حرکت، خلأ، طبیعت به عنوان علت نظم و نظم طبیعت در فیزیک ارسطویی .

کد مطلب 589533

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