کتاب " نظم طبیعت در فیزیک ارسطویی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، مؤلف در صدد است طبیعتشناسی ارسطو را که با استدلالها و بحثهای متفرقی صورت میگیرد در یکجا جمع کند و نظریهای را در مورد آن سامان دهد.
به نظر مؤلف ما نیاز داریم در تلقی سنتی و رایج خود نسبت به طبیعتشناسی ارسطویی تجدید نظر کنیم و آموزههای وی را در این عرصه به صورت دیگری سامان دهیم.
عناوین پارهای از فصول کتاب بدین قرارند: مکان، فیزیک ارسطویی و مسئله طبیعت، طبیعت و حرکت، خلأ، طبیعت به عنوان علت نظم و نظم طبیعت در فیزیک ارسطویی .
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