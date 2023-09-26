بارش نخستین باران پاییزی زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون آسمان مناطق مختلف زنجان قسمتی ابری است و بارش باران مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بارش باران در استان با رعد و برق همراه خواهد بود و تا روز چهارشنبه ادامه دارد، اظهار کرد: در این راستا مردم در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین نسبت به آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در استان هشدار داد و گفت: شهروندان در حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند.

رحمان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا سرد می‌شود و دما در صبحگاه بسیار سرد خواهد شد که در این میان کشاورزان محصولات کشاورزی خود را محافظت کنند.