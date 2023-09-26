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۴ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۸

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش نخستین باران پاییزی زنجان را فرا می گیرد

بارش نخستین باران پاییزی زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از بارش نخستین باران پاییزی در استان خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون آسمان مناطق مختلف زنجان قسمتی ابری است و بارش باران مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بارش باران در استان با رعد و برق همراه خواهد بود و تا روز چهارشنبه ادامه دارد، اظهار کرد: در این راستا مردم در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین نسبت به آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در استان هشدار داد و گفت: شهروندان در حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند.

رحمان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا سرد می‌شود و دما در صبحگاه بسیار سرد خواهد شد که در این میان کشاورزان محصولات کشاورزی خود را محافظت کنند.

کد مطلب 5895360

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