فهرست برگزیدگان جشنواره طراحی معاصر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره طراحی معاصر ایران اعلام کرد این افراد از بین 750 طراح و 2400 اثر ارسال شده به دبیرخانه از سوی هیئت انتخاب متشکل از احمد امین‌نظر، احمد نصراللهی و معصومه مظفری برگزیده شده اند.

منوچهر معتبر، احمدرضا دالوند، امین‌نظر، رضا عابدینی و جمشید حقیقت‌شناس نیز به عنوان داوران مرحله نهایی از بین این آثار برگزیدگان نخستین جشنواره طراحی دکتر سندوزی را معرفی خواهند کرد. مراسم افتتاحیه نمایشگاه ساعت 15 جمعه دوم آذر با حضور چهره‌های نامدار طراحی در موزه هنرهای دینی برگزار خواهد شد.

اسامی منتخبین جشنواره طراحی معاصر ایران با عنوان نخستین جشنواره طراحی دکتر سندوزی بر اساس حروف الفبا به این ترتیب است:

علی آقاحسین‌پور، سارا آل علی، مریم ابطحی، مسعود ابوالفضلی، بابک امجد، فیروزه امینی، غزاله اخوان، علی افتخاری‌نسب، سهیلا ایلدار، مارال اصفهانی، فائزه احمدی، سعید احمدزاده، محمدهادی امیری راد، آزاده اعتباریان، پونه اوشیدری، شیما اسفندیاری، زینب انتظاری، میثم اربابون، قادر ابراهیمیان‌نژاد، نرگس اسعدی‌نژاد، رضا بانگیز، سیدامین باقری، مجید بیگلری، مرتضی پورحسینی، مهرداد پورنظرعلی، مهسا پرنیان، معصومه تات، بنفشه جهانگیری، سمیه چهارتکاب.

شهریار حاتمی، سعیده حاتمی، خدیجه حیدرپور، سعید حسین، الهه حیدری، حجت حسینی، آهو حامدی، على خوشکام، محمد خلیلی، آتوسا خلج امیرحسینی، آزاده خواجه‌نصیری، علیرضا دیانی، آزاده دادور بلوچی، دنیا رئیسی، حسین روانبخش، محمد رحیمی، فاطمه راهیل قوامی، حسن روح الامینی، عصمت روزبیانی، امیر رضایی، فروز زارعی، مائده زاهدی تجریشی، امیرحسین زنجانی، فاطمه ژاله، خلیل سمایی جابلو، غلامحسین سهرابی، سپیده سحر، حجت الله سعادت، جاهد سربلند، مهدی سعادت.

یوسف شجری اقدم، هیرش شیوا، شیوا شهلا، یوسف شریف کاظمی، حسین شاه طاهری، شیوا صادق اسدی، زهرا صمدزاده، شهروز صدرفرزانه، سحر صفریان بارانلو، فریما صفایی، میثم صدیق، فاطمه صادقی، تهمینه طاهباز، امیر طباطبایی، الهه طاهریان، راحله طالبی قانع، سمیره عبدی، محسن علی شیری، بهرام عبدالله خان گرجی، آساره عکاشه، مریم عیوضی، مسعود علیرضا، ندا عسگری، اشکان عبدلی، هادی عرب نرمی، نیلوفر عابدی، سارا عباسیان، کیانا غیایی، علی فتح اللهی، حبیب فرج‌آبادی، سحر فرجزاده، لیلا فلاح، فواد فراهانی، مهری فروزان، شکوفه فلاح.

مریم قندهاری، جواد قطرانی، راضیه قدیمی، نازلی قاسمی، بهمن کیانی آزاد، مجید کاظمی، مریم کریمیان، سمانه کربلایی، مریم کلینی، مهران گلستان، شهره موری، نزار موسوی نیا، حمید مصدق، ابراهیم مقبلی، لاله معمار اردستانی، سیدمحمد مساوات، لیلا مفید، الناز مصطفایی، علی محرمی، نسرین مرادی، فرهاد مفوز، فرید ملایی، عاطفه مجیدی نژاد، مژگان نجفی، طاهر نیکخواه ابیانه، میلاد نعمتی، علی ندایی، میثم نوایی سامی، فاطمه وفایی نژاد، ساسان هوشنگی و حمیدرضا یراقچی.