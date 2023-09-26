۱۰۰ مدرسه کانکسی برای مهر امسال جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم جشن عاطفه‌ها با بیان اینکه مهر امسال با مهرهای سال‌های گذشته تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است؛ گفت: مهر امسال با جشن‌های ربیع الاول همراه شده و این جشن آغاز سال تحصیلی از این جهت هم شور انگیز بوده است. این دولت هم علی رغم همه فضاسازی‌های رسانه‌ای تلاش خود را برای رفع کاستی‌ها گذاشته است.

صحرایی با اشاره به تعدادی طرح محرومیت دایی در آموزش و پرورش گفت: در دو سالی که گذشت بالغ بر ۵۰ هزار کلاس درس در مناطق محروم به یاد شهید عجمیان بهسازی و شاداب سازی کردیم. در دو سال گذشته بیش از سه و نیم میلیون متر مربع فضای آموزشی ساخته شده که بیشتر این مدارس در مناطق محروم و مرزی بوده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ۲۰۰۰ مدرسه بالغ بر ۴۵۰۰ کلاس درس برای رفع محرومیت‌ها ساخته شده است.

وی با بیان اینکه همه تلاش ما رفع مدارس کانکسی است گفت: بیش از صد مدرسه کانکسی برای مهر امسال جمع آوری و به ازای آن مدرسه ساخته شد. با بنیاد برکت هم همکاری را آغاز کردیم که هزار مدرسه ساخته شده و هزار مدرسه هم قرار است در مناطق محروم ساخته شود.

صحرایی با اشاره به اینکه در مهر امسال صدها هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم رسید؛ گفت: همچنین برای دانش آموزان مناطق محروم که در مدارس استعدادهای درخشان پذیرفته می‌شوند؛ دولت متعهد شد هزینه تحصیل دانش آموزان چهار دهک اول را تقبل کند.

وی با تأکید اینکه ما به این مسیر عدالت آموزشی افتخار می‌کنیم گفت: عموم مدیران آموزش و پرورش در مناطق محروم رشد کردند. از ویژگی‌هایی که در سند تحول آمده است مهرورزی است و جشن عاطفه‌ها هم یکی از این رویدادهای تجلی دهنده همین مهرورزی است. انشاالله خدا کمک کند تا همیشه توفیق دستگیری از نیازمندان را داشته باشیم و این مراسم هم به جهت تقدیر و تجلیل از مهرورزی برگزار شده است.

وی با اشاره به تأثیر سوابق تحصیلی گفت: امسال مصوبه تأثیر قطعی نشان داد که دانش آموزان مناطق محروم می‌توانند به دانشگاه‌ها راه پیدا کنند. نتایج کنکور هم نشان داد که بسیاری از افراد برتر در مناطق محروم بودند.

وی ابراز امیدواری کرد که زمانی فرا برسد که هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند.

صحرایی با بیان اینکه ما موظفیم کاری کنیم که همه دانش آموزان درسشان را به خوبی بخوانند؛ گفت: ما به تک تک شما دانش آموزان نیاز داریم. خواهش ما از اولیا هم این است که حتماً هفته‌ای یکبار به مدرسه بیایند.