نیروهای ویژه برای مقابله با هنجار شکنان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جانشین فرمانده انتظامی کشور بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در شیراز افزود : به دلیل ظرافت کار سعی می شود این نیروها آموزشهای مورد نیاز دیده باشند و روشهای اجرای طرح نیز برای آنها تبیین شود.

وی از بازی با مفاهیم از سوی افکار عمومی به عنوان یکی از چالشهای فرا روی پلیس در کشور یاد و اضافه کرد: به عنوان نمونه برای مفاهیمی نظیر اوباش و هنجارشکن که از سوی افکار عمومی استفاده می شود موارد قانونی مستقیم نداریم و در این بخش باید همواره از پلیس کاری را خواست که در قانون تعریف شده باشد.

جانشین فرمانده ناجا ادامه داد : البته باید در نظر داشت برخی از موارد نیز در قانون تعریف شده که می توان به بحث پوشش اشاره کرد که براساس ماده 638 قانون کسانی که در جامعه حدود پوشش شرعی را رعایت نکنند مجرم محسوب شده و پلیس نیز بر این اساس وارد عمل می شود.

سردار ذوالفقاری با تاکید بر اینکه پلیس قبل از هر اقدامی سعی در فرهنگ سازی و کارهای فرهنگی دارد افزود : به رغم تمام مشکلات، چالشها و اقدامات فرهنگی قصد داریم مسئله اوباشگری و قمه کشی را به صورت کلی از سطح جامعه حذف کنیم.

وی طرح مبارزه با فروشندگان خرد مواد مخدر و معتادان را یکی از مصادیق طرحهای افزایش دهنده امنیت در جامعه دانست و افزود : در این بخش سعی شده پس از انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر با فروشندگان خرد نیز برخورد شود.

جانشین فرمانده ناجا افزود : در این بخش برنامه ریزیها به گونه ای صورت گرفته که معتادانی که به صورت خود معرف در مراکز درمانی حضور یافته و کارت درمان دارند از سوی پلیس دستگیر نخواهند شد و نیروهای پلیس نیز انرژی خود را صرف دیگر فروشندگان مواد مخدر خواهند کرد.

سردارذوالفقاری تاکید کرد : عدم دستگیری این دسته از افراد به معنای جرم نبودن اعتیاد نیست بلکه این افراد به خاطر قرار داشتن در پروسه درمان دستگیر نمی شوند.