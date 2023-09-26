مبلغان باید ضمن شناخت جوانان با آنان ارتباط مؤثر برقرار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی فوقی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مبلغان و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی استان اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول اظهار داشت: لازم است از مبلغان به دلیل فعالیت در ۲ ماه محرم و صفر تشکر کنیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی یکی از موضوعاتی که دشمن برای تضعیف آن تلاش می‌کند، روحانیت است، ابراز داشت: روحانی، امام جماعت و مبلغ غیر از دین، تربیت و فرهنگ دغدغه‌ای ندارد اما دشمنان با این وجود به صورت مستمر و به اشکال گوناگون در حال تخریب هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه ما باید امروز تمام تلاش خود را بکنیم که راه را برای مردم روشن کنیم، تصریح کرد: تبلیغ دین و کار فرهنگی در شرایط کنونی مثل این است که جا پای انبیا گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای کار تبلیغی در دوران کنونی باید مختصات جدیدی تعریف و مطالبه کرد، گفت: این بدان معنی است که باید لسان قوم و مردم را متوجه و بر مبنای آن حرکت کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین فوقی گفت: دشمن در صدد تضعیف اعتقادات و باور جوانان است و با استفاده هنر و.... تلاش خود را برای تضعیف اعتقادات می‌کند و باید با استفاده از همین ابزارها برای تقویت باور جوانان تلاش کنیم و نمی‌شود تنها با سخنرانی و منبر موفق شد.

وی با بیان اینکه منطق ارتباط با نسل جوان کنونی قهر نیست، تاکید کرد: مبلغان و روحانیت رسالت سنگینی بر دوش دارد که باید به نحو مطلوب و شایسته آن را انجام دهد و این رسالت با تکریم و احترام نسل جوان و نوجوان محقق می‌شود.

جوانان را باید تکریم کنیم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه جوان امروزی را باید تکریم و محبت کرد، گفت: هنر یک مبلغ برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب به خصوص قشر جوان و نوجوان است.

وی ضمن تاکید بر کادر سازی و نیرو سازی در بین مبلغان خاطرنشان کرد: فقط اداره تبلیغات اسلامی نمی‌تواند در راستای جذب جوانان مؤثر باشد و این موضوع همکاری و مساعدت دیگر ادارات و نهادها و سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های فرهنگی و مردم را می‌طلبد.

حجت الاسلام والمسلمین فوقی با اشاره به اینکه برخی از رؤسای ادارات در برخی از شهرستان‌ها علاوه بر انجام امور و وظایف اداری خود به عنوان مبلغ در بین مردم حاضر می‌شوند، اظهار داشت: مبلغان باید جوان امروزی را بشناسند و با او ارتباط مؤثر برقرار کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه باید به جوانان اعتماد کنیم و به آنها مسئولیت بدهیم، تصریح کرد: این موضوع احترام گذاشتن به جوانان است و این باعث می‌شود که در این جوان حس خودباوری ایجاد شود.