دادگاه عالی پاکستان پنج مورد شکایت علیه مشرف را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، دادگاه دو شکایت یک قاضی بازنشسته و یک عضو برجسته حزب مردم پاکستان به ریاست بی نظیر بوتو و نیز شکایت های برخی دیگر از مخالفان نامزدی مشرف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور را رد کرد.

دادگاه قرار است پنجشنبه آینده حکم خود را درباره آخرین شکایت که منابع پاکستانی آن را "مانعی ساده" توصیف کرده اند، صادر کند و اگر دادگاه عالی این شکایت را رد کند، راه برای مشرف جهت سوگند قانونی به منظور برعهده گرفتن ریاست جمهوری برای یک دوره پنج ساله دیگر هموار خواهد شد.



مشرف بعد از اعلام حالت فوق العاده در سوم نوامبر جاری قضات دادگاه عالی پاکستان از جمله رئیس آن را برکنار و قضات دیگری را جایگزین آنها کرد که این قضات تمایل بیشتری به انتخاب دوباره مشرف به ریاست جمهوری این کشور دارند.