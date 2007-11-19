برنامه هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برترفدراسیون فوتبال، زمان و مکان برگزاری رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برترباشگاههای کشوربه شرح زیراست:

شنبه 10/9/86

* صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

شنبه 16/9/86

* پیکان تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه ایرانخودرو تهران

* راه ‌آهن تهران - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران

* ابومسلم مشهد - سایپا تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن مشهد

* پگاه گیلان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه عضدی رشت

* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

* مقاومت سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ذوب ‌آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پرسپولیس تهران - صباباتری تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران‌