برنامه هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برترفدراسیون فوتبال، زمان و مکان برگزاری رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برترباشگاههای کشوربه شرح زیراست:
شنبه 10/9/86
* صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
شنبه 16/9/86
* پیکان تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه ایرانخودرو تهران
* راه آهن تهران - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران
* ابومسلم مشهد - سایپا تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن مشهد
* پگاه گیلان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه عضدی رشت
* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
* مقاومت سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* پرسپولیس تهران - صباباتری تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران
نظر شما