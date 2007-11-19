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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۳

برنامه هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

برنامه هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

از سوی سازمان لیگ برتر، برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر -جام خلیج فارس- اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برترفدراسیون فوتبال، زمان و مکان برگزاری رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برترباشگاههای کشوربه شرح زیراست:

شنبه 10/9/86
* صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

شنبه 16/9/86
* پیکان تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه ایرانخودرو تهران
* راه ‌آهن تهران - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران
* ابومسلم مشهد - سایپا تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن مشهد
* پگاه گیلان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه عضدی رشت
* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
* مقاومت سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ذوب ‌آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* پرسپولیس تهران - صباباتری تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران‌

کد مطلب 589558

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