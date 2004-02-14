فياض بخش : در انتخابات مجلس هفتم قانون اجرامي شود ، پس عدالت هم اجرا مي شود

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" دكتر نفيسه فياض بخش، درنشست خبري ائتلاف آباد گران ايران اسلامي، تجربه مردم در انتخابات شوراهاي شهر را تجربه اي موفق خواند و با ابراز اميدواري نسبت به تاثير گذاري آن بر شركت گسترده مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت : آبادگران ، انتخابات مجلس هفتم را گام دوم براي اهداف بلند اين ائتلاف مي‌داند و با توجه به عملكرد روشن و شفاف شوراي شهر اميدوار است كه بتواند خواسته‌ هاي خود را به عرصه‌ ظهور برساند.

وي باتاكيد برضرورت هماهنگي نمايندگان درمجلس گفت : تجربه مجلس نشان داده است كه نمايندگان مجلس از هر طيف با ساير نمايندگان مشكلي نداشته اند و در انتخابها بعنوان مثال انتخابات هيات رئيسه مسوليتها بر اساس صلاحيت‌ها توزيع شده و مشكلي نبوده و نخواهد بود.

دكترفياض بخش شرايط برگزاري انتخابات مجلس هفتم را عادلانه خواند و افزود : همه به اين امر اذعان داريم كه بهترين معناي عدالت در حكومت اجراي قانون است و در انتخابات مجلس هفتم مانند گذشته قانون اجرا مي‌شود پس عدالت نيز اجرا مي‌شود.

اين كانديداي ائتلاف آباد گران درپايان سخنانش با ابراز اميدواري نسبت به حضور پرشور مردم وبخصوص جوانان درانتخابات اول اسفند، تاكيد كرد: اگر مردم از گروهي خسته شده باشند آنها را كنار مي‌گذارند و گروه ديگري را انتخاب مي‌كنند .