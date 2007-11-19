کنفرانس مهندسی رسانه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم صادقی دبیر کنفرانس بعد از پخش کلیپ و اجرای موسیقی گروه ارکستر سیکت به رهبری لوریس هویان، گزارشی از برگزاری دومین کنفرانس مهندسی رسانه ارائه داد و در آن به اهداف برگزاری و کمیته‌ها اشاره کرد.

صادقی ادامه داد: "در این کنفرانس 91 مقاله ارسال و 30 مقاله داوری شد. ضمن اینکه 11 کارگاه آموزشی، شش سمینار علمی، دو سخنرانی تخصصی به زبان انگلیسی و پنج سخنرانی کلیدی توسط اساتید برجسته برپا کردیم. از 27 بازی رایانه‌ای هم 10 بازی به مرحله داوری راه یافت. 18 شرکت خصوصی حضور داشتند و 15 هزار نفر از سایت بازدید کردند که 50 درصد از ایران بود."

در پایان مراسم هدایایی به رسم یادبود به سخنرانان کارو لوکس از دانشگاه تهران، ساوجی از دانشگاه شهید بهشتی، ربیعی از دانشگاه صنعتی شریف و اعظم باستانفرد از دانشکده صدا و سیما اهدا شد. همچنین نفرات برتر در مقاله به این ترتیب معرفی شدند: حسن زارعیان و وحید طباطباوکیلی اول، علیرضا خرمی و بهمنی دوم، محمد قاسم‌زاد، آقایی و حمید لقا سوم، محمد عسگری و علی ریاحی چهارم و ایوب بنوشی پنجم.

در بخش بازی‌های رایانه‌ای از سام سیروس، عطیه مشتاق، مهران مست‌چشمی، امید سعادت و اعظم باستانفرد برای بازی "بازگشت به پارسه"، بابک مرزی و بهشتی برای بازی "در سایه سحر"، امیر جلالی، محمود خیری و پورحسین به خاطر بازی "ایران" تقدیر شد. از میان کارگاههای برگزار شده هم کارگاه مهندس حاج الف‌خانی منتخب و از چند شرکت هم تقدیر شد.