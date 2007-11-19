امنیت فارس رو به بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار حسین ذوالفقاری بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در استان فارس طی سال جاری نسبت به سال گذشته میزان وقوع برخی از جرایم خشن مانند قتل، آدم ربایی ،سرقت مسلحانه و... از کاهش مناسبی برخوردار بوده است.

وی تاکید کرد: همچنین بر اساس تحقیقات و ارزیابی های صورت گرفته میزان احساس امنیت فارس در افکار عمومی طی سال جاری نسبت به سال های گذشته افزایش داشته و این نشان دهنده بهبودی امنیت در این استان است.

جانشین فرمانده ناجا از بررسی روند تحقق تعهدات دستگاه های مختلف در بخش امنیت استان، بررسی روند امنیت استان و یادآوری خط مشی های سازمان به عنوان اهداف سفر به شیراز یاد و اضافه کرد: تامین 70 درصدی نیروی انسانی مورد نیاز پلیس، افزایش پنج درصدی در اختصاص خودروها و افزایش پنج درصدی اعتبارات از جمله تصمیماتی بود که طی جلسات مختلف برای پلیس فارس در شیراز اخذ شد.

سردار ذوالفقاری ادامه داد: علاوه براین تصمیمات، راه اندازی نیروی انتظامی شهرهای سیدان و شهر پیر، باقی ماندن کلانتری رحمت شیراز، راه اندازی پلیس راه نی ریز، راه اندازی پایگاه های جدید اطلاعات، آگاهی و مواد مخدر در شیراز و تاسیس هشت کلانتری جدید نیز به تصویب رسید.