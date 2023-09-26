دستگیری شکارچیان متخلف در یاسوج/ کشف لاشه دو راس قوچ در خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاودان خرد افزود: لاشه ۲ رأس قوچ که خارج از استان شکار شده بودند به محض ورود به استان توسط محیط بانان پارک ملی دنا کشف و متخلفین روانه زندان شدند.

وی ابراز داشت: پیرو تماس تلفنی طبیعت دوستان به سامانه ۱۵۴۰ مبنی بر شکار ۲ رأس قوچ توسط ۳ نفر متخلف در یکی از استان‌های همجوار و عزیمت به کهگیلویه و بویراحمد، یگان حفاظت پارک ملی دنا با هماهنگی دادستان شهر سی سخت، همکاری فرماندهی پاسگاه انتظامی میمند و یگان امداد مرکز استان بخشی از مسیر جاده مواصلاتی یاسوج به اصفهان در محدوده جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد را پایش و زیر نظر گرفتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: تیم پایش موفق شدند پس از ساعت‌ها رصد، سه نفر متخلف را به محض ورود به استان دستگیر و از آنان لاشه ۲ رأس قوچ را به همراه یک قبضه اسلحه و سایر ادوات شکار کشف و متخلفین را اعمال قانون کنند.

جاودان خرد ضمن تشکر از همکاری خوب مردم، مراجع قضائی و انتظامی استان با یگان حفاظت محیط زیست افزود: با دستور مستقیم دادستان هر سه متخلف روانه زندان شدند خودروی آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.