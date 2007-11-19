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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۸

برای فرار از ناکامیهای بوش؛

مشاور امنیت داخلی کاخ سفید استعفا داد

مشاور امنیت داخلی کاخ سفید استعفا داد

"فرن تاونسند" Fran Townsend مشاور امنیت داخلی و ضد تروریسم کاخ سفید و رئیس جمهوری آمریکا امروز استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تاونسند که چهار سال و نیم به عنوان مشاور بوش در امر مبارزه با تروریسم انجام وظیفه می کرد، استعفا داد.

بوش در بیانیه ای اعلام کرد که تاونسند 45 ساله با توانایی و لیاقت توانست شورای امنیت داخلی را هدایت کرده و نقشی مهم در پیشبرد راهبردها و سیاست های کلیدی دولت در مبارزه با تروریسم و حمایت از شهروندان داشت.

وی همچنین گفت که تاونسند مشاوره های بسیار خوبی برای حمایت های امنیتی شهروندان آمریکایی ارائه داده و رهبری استواری در ممانعت از اقدامات و حملات داشته است.

استعفای نزدیکان بوش چندی است که به علت فرار از ناکامی سیاست های کاخ سفید بویژه در جنگ عراق سرعت گرفته است.

کد مطلب 589570

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