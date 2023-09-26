واکنش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گزارش مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ شهریور ماه سال جاری گزارشی با عنوان «رکود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمینی‌شهر» در راستای اعتراض تعدادی از هنرمندان و نخبگان این شهرستان در خصوص عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمینی شهر در خبرگزاری مهر استان اصفهان منتشر شد. به دنبال این گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمینی‌شهر را برای ارائه توضیحات در خصوص مطالبات برخی از هنرمندان و فعالان فرهنگی که از در خبرگزاری اعلام شده، فراخواند.

نوید توکلی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خمینی شهر جهت پاسخگویی به انتقادات هنرمندان و تذکرات لازم دعوت به حضور در وزارت خانه شد.

در این جلسه که سوم مهرماه در وزارتخانه ارشاد برگزار شد حدود چهل نقد از برخی هنرمندان و فعالان فرهنگی مطالبه‌گر شهرستان در زمینه‌های ادبیات، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، آموزشگاه‌ها، فرهنگسراها، هنرهای آئینی، موسیقی و طرح و پاسخ‌های رئیس ارشاد مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه مقرر شد نوید توکلی رئیس ارشاد خمینی شهر ضمن دعوت از هنرمندان مطالبه گر به نقدها پاسخ دهد.

لازم به ذکر است که شکایت اداره ارشاد از آقای محمد جواد حاجیان منتقد علمکرد خود در جلسه نخبگان با استاندار اصفهان نیز که پیش از این انجام شده بود با پیگیری‌های انجام شده و با دستور ویژه وزیر ارشاد و معاون و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارتخانه این پرونده مختومه شد که جای تقدیر از این اقدام ارزشمند این بزرگواران دارد.

امید است که مسئولان ارشد این شهرستان در ادامه مسیر با مطالبه گران همراه و همسو شوند و بزودی شاهد تحول فرهنگی در شهرستان خمینی شهر باشیم.