برنامه ریزی بیشتر برای ساماندهی ازدواج جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، رجبعلی صادقی بعد از ظهر امروز در شورای برنامه ریزی استان گفت: برنامه ریزی برای ساماندهی ازدواج جوانان وظیفه تمامی دستگاه های اجرایی است.

وی مشکل مسکن را یکی از معضلات ازدواج جوانان دانست و افزود: تدابیر لازم برای رفع این مشکل بایستی به صورت یک طرح اولویت دار دنبال شود.

صادقی برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج را موجب شناخت بیشتر جوانان از مشکلات زندگی برشمرد و تصریح کرد: برنامه ریزی برای برگزاری این دوره های آموزشی به عنوان یک طرح هدفمند از اولویت ویژه ای برخوردار است.

رئیس سازمان ملی جوانان استان چهارمحال و بختیاری نیز خواستار همکاری تمامی دستگاه های اجرایی در زمینه ساماندهی امور جوانان با این سازمان شد.

مجید امیدی میانگین کشوری سن ازدواج مردان را 8/25 سال و زنان را 8/21 سال اعلام و تصریح کرد: این میانگین در استان چهارمحال و بختیاری در مردان 26 سال و در زنان 7/21 سال گزارش شده است.



