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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۰

جلسه رسیدگی به مشکلات پیست اسکی شمشک برگزار می شود

با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی و استاندار تهران چهارشنبه 30 آبان ماه جاری و به مناسبت ولادت با سعادت امام رضا (ع) و گرامیداشت هفته بسیج، سالن ورزشی دارآباد افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی آبادی به همراه دانشجو استاندار ، صبح روز چهارشنبه جهت حل مشکلات پیست اسکی شمشک و زمین های حاجی آباد و در عین حال رسیدگی به مسایل و مشکلات ورزشی شمیرانات جلسه ای را با حضور فرماندار شمیرانات ، مدیران کل منابع طبیعی و اوقاف استان تهران و شهرستان شمیرانات ، بخشدار منطقه و مسوولان ورزش این شهرستان ، در محل دفتر ریاست سازمان برگزار خواهند کرد.

رئیس سازمان و استاندار تهران سپس راس ساعت 14 روز چهارشنبه 30 آبان به دارآباد خواهند رفت تا سالن ورزشی احداث شده را طی مراسمی با حضور فرماندار شمیرانات و دیگر مسوولان محلی افتتاح و به بهره برداری برسانند.

این گزارش حاکیست، علی آبادی و دانشجو همچنین بعداز افتتاح سالن ورزشی دارآباد ، در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت پروژه ورزشی نظام آباد شرکت خواهند کرد.

گزارش وضعیت پروژه از سوی مهندس طراح و همینطور مدیرکل تربیت بدنی استان تهران، سخنرانی رئیس سازمان و استاندار تهران و کلنگ زنی پروژه ورزشی نظام آباد با حضور خانواده های محترم شهدا و ایثارگران ، بخشی از این برنامه را تشکیل می دهد.

کد مطلب 589574

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