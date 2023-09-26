توصیه رهبر انقلاب به مجلس و دولت برای رعایت قانون در برنامه هفتم

محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارجاع مواد الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: نظر دولت بر این بود که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از یکم شهریور ماه به بعد یکسری الحاقیه‌ها به این لایحه اضافه شده است که مغایر اصل ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: در این راستا مقام معظم رهبری توصیه‌ای به مجلس و دولت داشتند مبنی بر اینکه اصول قانون اساسی به خصوص اصول ۷۴ و ۷۵ در رسیدگی به برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. همواره مقام معظم رهبری توصیه و تاکید بر رعایت قانون داشته‌اند و این بار هم ایشان توصیه کردند دولت و مجلس شورای اسلامی اصول قانون اساسی از جمله اصول ۷۴ و ۷۵ را رعایت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در همین راستا روز گذشته ۱۲۱ بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و ما بررسی‌های خود را روی این موارد آغاز کردیم. احتمالاً کمیسیون تلفیق بخش عمده‌ای از این الحاقیه‌ها را در جهت همراهی با دولت حذف کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تلاش کمیسیون بر این اساس است که موارد الحاقی مورد بررسی قرار گرفته و مواد مغایر با اصل ۷۵ و ۷۴ رد شود، چرا که اگر ما این موارد را رد نکنیم، شورای نگهبان آن‌ها را رد خواهد کرد.