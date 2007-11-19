فدراسیون فوتبال به اعضای تیم فوتبال جوانان ایران پاداش داد

به گزارش خبرنگارمهر، در پی صعود مقتدرانه تیم فوتبال جوانان کشورمان به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا از سوی مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال به هریک از اعضای تیم جوانان کشورمان مبلغ 3 میلیون ریال پاداش اهداء شد. این پاداش درپایان ضیافت شامی که پس از صعود تیم جوانان درمحل هتل المپیک برپا شد به بازیکنان و کادر فنی این تیم اختصاص یافت .

تیم فوتبال جوانان کشورمان درمسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا در گروه B با 4 پیروزی، 1 تساوی، 20 گل زده، بدون گل خورده و کسب 13 امتیاز به عنوان تیم برتر گروه خود راهی مرحله نهایی این مسابقات شد . تیم کشورمان در این رقابتها با تیم های عمان، هند، پاکستان، لبنان و بحرین همگروه بود .

مرحله پایانی این رقابتها نوامبر سال آینده با حضور16 تیم به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد .