به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمدرضا غلامی در نشست هماندیشی با مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان، بر ضرورت تقویت مساجد تأکید کرد و با اشاره به نقش مساجد از صدر اسلام تاکنون، اظهار داشت: مساجد در شکلگیری انقلاب اسلامی، دفاع از انقلاب، تثبیت و صدور انقلاب اسلامی نقشی مؤثر و بیبدیل دارند.
وی تصریح کرد: مسجد طراز انقلاب اسلامی باید ملجأ و پناهگاه مردم بوده و فعالیتهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با محوریت مساجد صورت پذیرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد ظرفیتی بزرگ در حوزه دینی و فرهنگی هستند، ادامه داد: کانونهای مساجد ظرفیتی برای احیای مساجد و تقویت فعالیتهای مسجد محور هستند.
حجتالاسلام غلامی با اشاره به اهمیت تقویت فعالیتهای فرهنگی هنری در راستای جذب قشر جوان و نوجوان به مساجد، عنوان کرد: فرهنگ محور تمام برنامهها است و در مساجد باید برای تربیت نیروهای مسجد ساز تلاش شود.
وی با اعلام آمادگی برای همکاری با ستاد کانونهای مساجد، اظهار کرد: با هماهنگی ستاد مساجد برنامههای متناسب با مناسبتهای ملی و مذهبی در مساجد بهصورت گسترده برگزار خواهد شد.
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