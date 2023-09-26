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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

سرپرست پلیس آگاهی گلستان:

انهدام باند سرقت در گرگان/ ۴ نفر دستگیر شدند

انهدام باند سرقت در گرگان/ ۴ نفر دستگیر شدند

گرگان- سرپرست پلیس آگاهی استان گلستان از انهدام باند سارقین منزل و اماکن خصوصی در شهرستان گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در سطح شهرستان گرگان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی، کارآگاهان موفق به شناسایی اعضای باند ۴ نفره سرقت شده و پس از کسب مجوز قانونی، طی عملیاتی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان گلستان گفت: متهمان در تحقیقات تخصصی به عمل آمده و پس از مواجهه با مستندات پلیس به ۶۳ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در گرگان اعتراف و تعداد زیادی اموال مسروقه شامل تلویزیون، لپ تاپ، دوچرخه و مدارک هویتی اشخاص کشف شد.

حسام در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5895837

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
      0 0
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      اینهاروباید تصویرشان نشان داده شودتامردم شناسایی کرده بشناسند
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      1 0
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      ای بابا سارقین وقتی میبرن دادگاه هنوز اون مامور از اتاق قاضی نیامده بیرون سارقین بیرون دادگاه هستند ودوباره میرن سرقت وقتی زنگ میزنی به 110 مامور که میاد اول خودش میگه ای بابا ازکی شکایت میکنی دزده رفته دیگه نمی‌توانی بگیری مالت را محکم نگه دار

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