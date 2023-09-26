انهدام باند سرقت در گرگان/ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در سطح شهرستان گرگان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی، کارآگاهان موفق به شناسایی اعضای باند ۴ نفره سرقت شده و پس از کسب مجوز قانونی، طی عملیاتی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان گلستان گفت: متهمان در تحقیقات تخصصی به عمل آمده و پس از مواجهه با مستندات پلیس به ۶۳ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در گرگان اعتراف و تعداد زیادی اموال مسروقه شامل تلویزیون، لپ تاپ، دوچرخه و مدارک هویتی اشخاص کشف شد.

حسام در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.