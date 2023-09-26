به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه بعد از ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه ستاد استانی خانواده و جمعیت این استان بر ضرورت اطلاع‌رسانی از مشوق‌های موجود در قانون برای فرزند آوری تأکید کرد و گفت: به افرادی که پس از آبان ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده‌اند، یک قطعه زمین اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در زمینه اطلاع‌رسانی از ظرفیت‌های شهرداری، رسانه‌های جمعی مکتوب و فضای مجازی استفاده شود، افزود: اطلاع‌رسانی در این زمینه باید در دو حوزه انجام شود؛ یک حوزه مرتبط با خانواده‌هایی است که صاحب فرزند شده‌اند و حوزه دیگر نیز، اعلام مشوق‌ها برای ترغیب خانواده‌ها به فرزند آوری است.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه باید از بهترین عملکردهای کشوری در اجرای قانون جوانی جمعیت الگوبرداری شود، تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله در حوزه ازدواج و فرزند آوری، بحث تأمین مسکن است لذا باید همه دستگاه‌ها و نهادها، طبق قانون، به تحقق این مهم توجه ویژه داشته و نقش خود را در زمینه فرزند آوری و ارتقای رتبه استان در این حوزه ایفا کنند.

وی با اشاره به تبصره ۹ بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با همکاری دارایی و ذیحساب‌ها یک درصد اعتبارات مربوط به این بند را که در راستای حمایت از حقوق زنان است، در دستگاه‌ها ذخیره کند تا طبق دستورالعمل آن ازجمله فرزند آوری هزینه شود.