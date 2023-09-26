مشکلات پایانه حمل و نقل کالا در بهارستان تا رفع کامل رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نوحی ظهر سه شنبه در مراسم یادواره شهدای حمل و نقل بهارستان که همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، ائمه جمعه شهرستان، رستمیان فرمانده سپاه ناحیه مقاومت حضرت ابوالفضل (ع)، جمعی از خانواده‌های شهدای حمل و نقل و رانندگان در پایانه حمل و نقل کالای استان تهران در نسیم شهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، دفاع مقدس را یادآور دلاوری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان در ۸ سال جنگ تحمیلی عنوان کرد.

فرماندار بهارستان برگزاری شهدای حمل و نقل شهرستان در پایانه حمل و نقل کالا را ابتکار و خلاقیتی قابل تقدیر برشمرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور جهت بررسی مشکلات حمل و نقل و رانندگان از این پایانه بازدید کرد و مسائل این پایانه تا رفع کامل مشکلات به صورت مداوم از سوی دفتر ریاست جمهوری رصد می‌شود.

وی در ادامه در خصوص دیدار با خانواده شهدا عنوان داشت: حضور در منزل شهدا که افرادی صبور و کم توقع از جامعه هستند، افتخاری بزرگ برای مسئولان است و آنان را در خدمت رسانی به مردم در مسیر راه شهدا ثابت قدم می‌کند.

نوحی افزود: وجود خانواده‌های معرز نعمت بزرگی برای جامعه اسلامی است و نباید حضور در منزل شهدا تنها به یک دیدار خلاصه و محدود شود بلکه لازم است تا برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه این دیدارها مستمر بوده و توصیه خانواده معظم شهدا در خدمت رسانی به جامعه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار بهارستان تأکید کرد: خانواده معظم شهدا در دفاع از ارزش‌های اسلامی تمام هستی خود را تقدیم راه خدا کردند و این کمترین وظیفه مسئولان است تا ضمن سرکشی به آنان، از نزدیک با مسائل و مشکلات آن‌ها آشنا شده و با افتخار در صدد رفع مشکلات بر آیند.