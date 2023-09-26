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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

از سوی دفتر ریاست جمهوری؛

مشکلات پایانه حمل و نقل کالا در بهارستان تا رفع کامل رصد می شود

مشکلات پایانه حمل و نقل کالا در بهارستان تا رفع کامل رصد می شود

بهارستان- فرماندار بهارستان با اشاره به بازدید رئیس جمهور از پایانه حمل و نقل کالا در این شهرستان گفت: مشکلات این پایانه تا رفع کامل به صورت مداوم از سوی دفتر ریاست جمهوری رصد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نوحی ظهر سه شنبه در مراسم یادواره شهدای حمل و نقل بهارستان که همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، ائمه جمعه شهرستان، رستمیان فرمانده سپاه ناحیه مقاومت حضرت ابوالفضل (ع)، جمعی از خانواده‌های شهدای حمل و نقل و رانندگان در پایانه حمل و نقل کالای استان تهران در نسیم شهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، دفاع مقدس را یادآور دلاوری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان در ۸ سال جنگ تحمیلی عنوان کرد.

فرماندار بهارستان برگزاری شهدای حمل و نقل شهرستان در پایانه حمل و نقل کالا را ابتکار و خلاقیتی قابل تقدیر برشمرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور جهت بررسی مشکلات حمل و نقل و رانندگان از این پایانه بازدید کرد و مسائل این پایانه تا رفع کامل مشکلات به صورت مداوم از سوی دفتر ریاست جمهوری رصد می‌شود.

وی در ادامه در خصوص دیدار با خانواده شهدا عنوان داشت: حضور در منزل شهدا که افرادی صبور و کم توقع از جامعه هستند، افتخاری بزرگ برای مسئولان است و آنان را در خدمت رسانی به مردم در مسیر راه شهدا ثابت قدم می‌کند.

نوحی افزود: وجود خانواده‌های معرز نعمت بزرگی برای جامعه اسلامی است و نباید حضور در منزل شهدا تنها به یک دیدار خلاصه و محدود شود بلکه لازم است تا برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه این دیدارها مستمر بوده و توصیه خانواده معظم شهدا در خدمت رسانی به جامعه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار بهارستان تأکید کرد: خانواده معظم شهدا در دفاع از ارزش‌های اسلامی تمام هستی خود را تقدیم راه خدا کردند و این کمترین وظیفه مسئولان است تا ضمن سرکشی به آنان، از نزدیک با مسائل و مشکلات آن‌ها آشنا شده و با افتخار در صدد رفع مشکلات بر آیند.

کد مطلب 5895896

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