وجود ٤٠ مدرسه کانکسی در بزرگترین استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کرمان، رضا هدایتی در مراسم افتتاح یک واحد آموزشی در شهرستان بافت امید داد که قرار است با ساخت و سازهای جدید در یک سال آینده این مدارس برچیده شوند.

او همچنین از تحویل ۷۱۳ کلاس درس در قالب ۱۴۰ مدرسه به آموزش و پرورش استان در ابتدای سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: نیمی از این کلاس‌های نوساز در مرکز استان ساخته شده که ٢ دهم درصد سرانه فضای آموزشی شهر کرمان را ارتقا داده است.

در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش کرمان نیز طی سخنانی با اشاره وجود بیش از ۱۵۵ پروژه آموزشی در استان گفت: با جذب ۱۴ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور تمامی پروژه‌های آموزشی نیمه تمام استان تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل و بهره برداری می رسند.