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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کرمان خبر داد؛

وجود ٤٠ مدرسه کانکسی در بزرگترین استان کشور

وجود ٤٠ مدرسه کانکسی در بزرگترین استان کشور

کرمان- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کرمان گفت: به جز مدارسی که برخی کلاس‌های آنها در کانکس تشکیل می‌شود، هنوز ۴۰ مدرسه مستقل کانکسی در برخی نقاط استان کرمان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کرمان، رضا هدایتی در مراسم افتتاح یک واحد آموزشی در شهرستان بافت امید داد که قرار است با ساخت و سازهای جدید در یک سال آینده این مدارس برچیده شوند.

او همچنین از تحویل ۷۱۳ کلاس درس در قالب ۱۴۰ مدرسه به آموزش و پرورش استان در ابتدای سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: نیمی از این کلاس‌های نوساز در مرکز استان ساخته شده که ٢ دهم درصد سرانه فضای آموزشی شهر کرمان را ارتقا داده است.

در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش کرمان نیز طی سخنانی با اشاره وجود بیش از ۱۵۵ پروژه آموزشی در استان گفت: با جذب ۱۴ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور تمامی پروژه‌های آموزشی نیمه تمام استان تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل و بهره برداری می رسند.

کد مطلب 5896002

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