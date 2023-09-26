فوت عابر پیاده در آزاد راه تهران-قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ارزانی گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف یک دستگاه اتوبوس با عابر پیاده در شمال به جنوب آزاد راه تهران-قم بلافاصله تیم کارشناس پلیس راه تهران بزرگ در محل حادثه حضور و به بررسی علل این حادثه پرداختند.

وی بیان داشت: کارشناسان علت حادثه را عبور غیر مجاز عابر پیاده از آزادراه و عدم استفاده از پل عابر پیاده اعلام که متأسفانه عابر پیاده به علت شدت ضربه وارده در محل حادثه فوت می‌کند.

سرپرست پلیس راه تهران بزرگ افزود: در این حادثه عابر به علت نقض قانون به عنوان مقصر معرفی شد.

وی به عابرین توصیه کرد: هیچگاه و هیچوقت اقدام به تردد از آزادراه نکنند و همیشه از پل عابر پیاده استفاده کنند چرا که عبور عابر پیاده از آزادراه تحت هر شرایطی ممنوع است و باید از پل عابر استفاده کنند.

سرهنگ ارزانی اظهار داشت: امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط عابرین پیاده شاهد وقوع چنین حوادث مرگباری در معابر آزادراهی و بزرگراهی تهران نباشیم.