مایلی کهن گزینه مربیگری شاهین بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، به دنبال اتفاقات روز گذشته در تمرین شاهین پارس جنوبی و به تشنج کشیده شدن تمرینات این تیم، هیئت رئیسه این باشگاه عصر امروز جلسه ای را برگزار کردند.

در این جلسه مهم که در دفتر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی - انرژی پارس برگزار شد، هیئت مدیره شاهین پارس جنوبی با انتقاد شدید از اتفاقات رخ داده و تحریک تماشاگران توسط یکی از فوتبالیست های این تیم، مذاکرات خود را با مایلی کهن، سرمربی سابق تیم ملی برای حضور در شاهین بوشهر آغاز کرده اند.

بر اساس این مذاکرات احتمال آن وجود دارد که در بازی جمعه آینده شاهین بوشهر مقابل ملوان بندر انزلی، مایلی کهن بر روی نیمکت این تیم بنشیند.

در تمرین روز گذشته شاهین پارس جنوبی، تماشاگران این تیم در اعتراض به نتایج ضعیف تیم خود در لیگ آزادگان، خواستار برکناری سعداوی از سرمربیگری این تیم شدند که این اعتراضات تمرین شاهین را به تشنج کشاند.