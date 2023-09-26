دادستان عمومی و انقلاب چالدران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی عصر سه شنبه باحضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از معاونین قضایی آذربایجان غربی و مسئولبن ادارات چالدران حمید بابایی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جدید چالدران معرفی و از زحمات ذکی گرمی دادستان عمومی و انقلاب سابق چالدران تجلیل و قدردانی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این مراسم با اعلام اینکه دادستان ها اختیارات وسیعی برای رسیدگی به مشکلات مردم دارند افزود: برای خدمت به مردم و ارتقا نظم و امنیت باید از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نور زید.

ناصر عتباتی با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی یکی از استانهای مرزی با اهمیت در کشور است افزود: مرزی بودن استان آذربایجان غربی باعث شده این استان خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و انواع مواد مخدر باشد.

وی با اشاره به اینکه علیرغم کمبود همکار قضایی در استان سال گذشته به بیش از ۶۱۶ هزار پرونده در محاکم قضایی استان رسیدگی شده است افزود: این تعداد پرونده توسط ۳۲۰ نفر همکار قضایی در استان رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین افزایش صلح و سازش در پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان با بگار گیری از ظرفیت همکاران قضایی و حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار از جمله اقداماتی است که در دستور کار دادگستری کل استان قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تامین امنیت روانی مردم باید یکی از اولویت های دستگاه قضایی و سایر مسئولان باشد افزود: امروزه یکی از راهبرد های دشمن ایجاد نا امنی از طریق فضای رسانه ای با هویت زدایی از فرهنگ دینی است تا بدین طریق آسیب جدی به نسل جوان وارد شود.

حسین مجیدی با بیان اینکه با هوشمندی دقیق و تشکیل کمیته های عملیات روانی در تولید فضای متناسب با فرهنگ دینی می توان در برابر توطئه های دشمنان اسلام ایستادگی کرد افزود: در صورت نرسیدن به این امر مهم و عدم مدیریت دشمنان بر جوانان ما غلبه خواهند کرد.