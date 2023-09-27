ارتباط فشارخون بالا در ۱۸ سالگی و خطر حمله قلبی در میانسالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، فشار خون بالا یک عامل خطر شناخته شده برای حمله قلبی، سکته مغزی و سایر انواع بیماری‌های قلبی عروقی است.

اکنون، یک مطالعه طولانی مدت بزرگ نشان می‌دهد که این خطرات حتی در نوجوانی و بزرگسالی هم وجود دارد.

در این مطالعه، محققان دریافتند که مردان مبتلا به فشار خون بالا در سن ۱۸ سالگی در مقایسه با افرادی که فشار خون طبیعی داشتند، در دهه‌های بعد بیشتر در معرض حمله قلبی، سکته مغزی یا سایر رویدادهای قلبی عروقی قرار داشتند.

این یافته‌ها همچنین نشان داد که خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی به تدریج در تمام گروه‌های فشار خون افزایش می‌یابد. و هم برای فشار خون سیستولیک بالا و هم فشار خون دیاستولیک بالا وجود دارد.

محققان تخمین زدند که از هر ۱۰ مرد نوجوان با فشار خون بالا، ۱ نفر قبل از بازنشستگی دچار یک رویداد قلبی عروقی بزرگ می‌شود.

با این حال، در مورد کسانی که فشار خون طبیعی در سن ۱۸ سالگی دارند، این اتفاق مشاهده نشد.

برای این مطالعه، محققان سوئدی از پایگاه داده ملی مردانی که بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۷ در ارتش این کشور برای سربازی ثبت نام کرده بودند، استفاده کردند.

ثبت نام برای همه شهروندان مرد بالغ در آن زمان اجباری بود.

به طور کلی، آنها اطلاعاتی در مورد حدود ۹۳ درصد از مردان ۱۸ ساله کشور در آن زمان داشتند، از جمله یک اندازه گیری فشار خون که در دوران سربازی انجام شد.

محققان با استفاده از یک شماره شناسایی شخصی منحصر به فرد برای هر شهروند سوئدی، سوابق ثبت نام را با سوابق بستری در بیمارستان و سوابق مرگ مقایسه کردند.

آنها دریافتند که پسران نوجوان با فشار خون طبیعی در زمان سربازی، ۱۴.۷ درصد احتمال ابتلاء به یک رویداد قلبی عروقی بزرگ در مراحل بعدی زندگی داشتند. اما در پسران نوجوان با فشارخون بالا، خطر حمله قلبی بیش از دو برابر بود.

محققان می‌گویند این نشان دهنده نیاز به اندازه گیری و مدیریت زودتر فشار خون است. برای برخی، کنترل فشار خون را می‌توان با تغییرات سبک زندگی مانند حفظ وزن سالم، محدود کردن مصرف نمک و ورزش منظم انجام داد.