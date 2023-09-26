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۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۵

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم:

گره فاضلاب چغادک باز می‌شود/ اختصاص ۱۰۰ میلیارد برای آغاز پروژه

گره فاضلاب چغادک باز می‌شود/ اختصاص ۱۰۰ میلیارد برای آغاز پروژه

بوشهر- نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تکمیل فضلاب شهر چغادک، گفت:جهت برگزاری مناقصه این پروژه صد میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با مدیرعامل آبفا کشور اظهار داشت: عدم احداث یا نیمه تمام ماندن زیرساخت‌های سامانه دفع بهداشتی فاضلاب در مراکز جمعیتی استان بوشهر بخصوص نوار ساحلی یا نزدیک به ساحل سبب ایجاد مخاطرات عدیده بهداشتی و زیست محیطی شده است.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: شهر چغادک یکی از مناطقی است که در صورت عدم چاره اندیشی در این خصوص، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، شهرسازی، زمین شناسی، توپوگرافی و… در آستانه بحران محیط زیستی - اجتماعی قرار خواهد گرفت.

جمیری بیان داشت: بنا به این ضرورت به وزیر نیرو تاکید شد تا روند اجرایی و تأمین مالی از محل منابع در اختیار در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به نظر مثبت وزیر نیرو در نشست گذشته، گفت: در برآورد اولیه این پروژه ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که خوشبختانه با نظر مساعد وزیر نیرو جهت برگزاری مناقصه صد میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

کد مطلب 5896214

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