به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با مدیرعامل آبفا کشور اظهار داشت: عدم احداث یا نیمه تمام ماندن زیرساخت‌های سامانه دفع بهداشتی فاضلاب در مراکز جمعیتی استان بوشهر بخصوص نوار ساحلی یا نزدیک به ساحل سبب ایجاد مخاطرات عدیده بهداشتی و زیست محیطی شده است.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: شهر چغادک یکی از مناطقی است که در صورت عدم چاره اندیشی در این خصوص، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، شهرسازی، زمین شناسی، توپوگرافی و… در آستانه بحران محیط زیستی - اجتماعی قرار خواهد گرفت.

جمیری بیان داشت: بنا به این ضرورت به وزیر نیرو تاکید شد تا روند اجرایی و تأمین مالی از محل منابع در اختیار در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به نظر مثبت وزیر نیرو در نشست گذشته، گفت: در برآورد اولیه این پروژه ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که خوشبختانه با نظر مساعد وزیر نیرو جهت برگزاری مناقصه صد میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.