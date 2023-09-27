تصادف دو خودروی سواری ۵ مصدوم برجای گذاشت

محمد شمسی پور دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تصادف دو خودرو سواری در حوالی بلوار شهید بیاتی منظریه باعث مصدومیت ۵ نفر شد.

وی افزود: پس از اطلاع حادثه رانندگی به مرکز دیسپچ اورژانس چهارمحال و بختیاری بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی مناسب رضایت به انتقال نداد و ۴ مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی لازم جهت انجام درمان تکمیلی توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس پایگاه‌های اورژانس به بیمارستان کاشانی شهرکرد انتقال یافتند.