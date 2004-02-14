قرآن مهمترين سند و عروه الوثقاي زوال ناپذير بين آسمان و زمين است

به گزارش خبرگزاري مهر، ايشان انقلاب اسلامي ايران را متاثر از قرآن و احكام متعالي آن در تربيت اجتماعي و معنوي مجاهدان دانست و تصريح كرد: اكنون استثمارگران با بهانه هاي چون جمع آوري سلاح كشتار جمعي و مبارزه با تروريسم در پي جلوگيري از گسترش و نفوذ فرهنگ قرآن و آرمانهاي انقلاب اسلامي در بين مسلمانان و جهانيان هستند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اقبال مردم ايران به ويژه جوانان و نوجوانان را به قرآن و مفاهيم آن و درخشش آنان در مسابقات بين المللي را پديده اي سازنده و از افتخارات اين مرز و بوم دانست و تصريح كرد: اين توجه و رويكرد جامعه، مردم و نسل آينده ايران را بيمه كرده است.

آيت الله هاشمي رفسنجاني سعادت و پيشرفت جامعه را در گروي عمل كردن به دستورات اسلامي و قرآن دانست و تاكيد كرد: امتي كه قرآن در آن غريب باشد بالاترين پشتوانه الهي را از دست داده و دچار خسران عظيمي خواهند شد. ايشان افزود: جامعه اي كه قرآن، نهج البلاغه و اشاردات آن را نصب العين خود قرار دهد راه كمال و سعادت را بدون هيچ لغزشي طي خواهد كرد.

قابل ذكر است در ابتداي اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين رضازاده، رييس موسسه قرآن و نهج البلاغه از فعاليتها و اقدامات انجام شده اين موسسه و برنامه هاي در دست اقدام گزارشي ارائه كرد.