همکاری ایران و آژانس باید به پذیرش حقوق مسلم ایران منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهر ربانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران جراید قطر تاکید کرد : گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی حقانیت مواضع ایران را ثابت کرد و زمان عادی شدن پرونده هسته ای ایران و بازگرداندن کامل آن از شورای امنیت به آژانس فرا رسیده است.



ربانی درمصاحبه با خبرنگاران روزنامه های الشرق ، الرایه ، الوطن ، العرب و قطر تریبیون در دوحه ضمن تشریح نکات مثبت گزارش البرادعی درخصوص برنامه هسته ای کشورمان تاکید کرد: گزارش اخیر البرادعی نتیجه حسن نیت و صداقت جمهوری اسلامی ایران و دلیل روشنی بر مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران و همچنین همکاری بسیار شفاف و مثبت ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و مفاد این گزارش ضمن رد بی اساس بودن ادعاهای مطروحه علیه ایران، نشانگر حقوقی ، قانونمند و شفاف بودن عملکرد ایران و تایید صریح صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و عدم انحراف در فعالیت های اتمی کشورمان است.

سفیر کشورمان با اشاره به روند همکاری های گسترده ایران با آژانس حتی فراتر از تکالیف قانونی خود اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر در قبال قوانین و مقررات بین المللی و در راستای احقاق مسلم و مشروح خود در دستیابی و بهره گیری از فناوری صلح آمیز هسته ای همکاری های گسترده و مثبتی را با آژانس انجام داد و زمینه مناسب را برای انجام درخواست های آژانس در مورد بازرسی های لازم و بازدید از مکان های مورد نظر فراهم نمود.

ربانی با اشاره به بهانه جویی ها و کارشکنی های مستمر برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم که برخی قدرت ها و به طور مشخص آمریکا با بهانه جویی و دروغ پردازی اقدام به ارجاع غیر قانونی و ظالمانه پرونده برنامه صلح آمیز اتمی ایران به آژانس کردند.

سفیر کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام را تنها مرجع و نهاد قانونی رسیدگی به پرونده هسته ای ایران و پیگیری تکالیف ایران و از آن مهمتر احقاق حقوق قانونی ایران می داند و اعتقاد دارد محورهای گزارش البرادعی نشانگر آن است که ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت غیر قانونی بوده است.

وی با اشاره به برخورد مغرضانه و سیاسی برخی کشورها علیه برنامه هسته ای ایران تصریح کرد: رویکرد مثبت ایران در همکاری شفاف با آژانس منجر به انزوای آمریکایی ها شده و کشورهایی که در خلال سال های اخیر در مقابل احقاق حقوق ایران مانع تراشی می کردند باید بپذیرند که راهی جز شناسایی حقوق مشروع ملت ایران را ندارند و از تلاش انحرافی و بیهوده برای بازنگهداشتن پرونده ایران در شورای امنیت دست بردارند.

ربانی با اشاره به اجماع ملی بین تمامی آحاد ملت ایران در دفاع از دستاوردهای فناوری صلح آمیز هسته ای کشور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تداوم رویکرد سازنده همکاری با آژانس و همچنین تعامل سازنده با کشورهای مختلف در جهت دفاع از حقوق مسلم خود تلاش خواهد کرد و تحت هیچ شرایط و فشاری از حقوق مشروع خود دست برنخواهد داشت.

سفیر کشورمان همچنین با اشاره به روند روبه رشد و مثبت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد: سفر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به بحرین و عربستان نشانگر عزم جدی کشورهای منطقه ای برای تقویت و گسترش روابط و تثبیت صلح و ثبات در منطقه است و موضع همه کشورهای منطقه نیز حمایت از حق ایران در برخورداری از برنامه صلح آمیز هسته ای و حل و فصل دیپلماتیک مسائل مربوط به پرونده هسته ای و مخالفت با هرگونه فشارهای سیاسی و اقدامات ماجراجویانه است.

سفیر کشورمان با اشاره به روابط برادرانه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، بر رایزنی و مشورت مستمر بین مقامات دو کشور تاکید کرد و افزود: در این هفته وزیر مشاور در امور کشور قطر در سفر به تهران با رئیس جمهور و وزیر کشور مذاکرات بسیار مثبتی داشت و قرار است وزیرخارجه کشورمان به زودی عازم قطر شود.

سفیر کشورمان با اشاره به حسن نیت و سیاست دوستی و حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه تاکید کرد: برخی قدرت های بزرگ با هدف ارعاب و ایجاد فضای بدبینی در منطقه اقدام به تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران نمودند که البته این فضاسازی کاذب با مواضع صریح کشورهای منطقه در حمایت از حق ایران در دستیابی به برنامه صلح آمیز هسته ای و تاکید بر حل پرونده ایران از طرق مسالمت آمیز با شکست مواجه شده است.