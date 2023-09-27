به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که لایحه عفاف و حجاب سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود که این لایحه در صورت تأیید از سوی شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و باید اجرایی شود.
این لایحه ۷۱ ماده دارد که در برخی از مواد آن وظایفی برای دستگاههای مختلف جهت اجرای قانون عفاف و حجاب تعیین شده است. در ماده ۱۰ این لایحه وظایف وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است که به شرح زیر است:
۱- آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایههای تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بستههای یادگیری به ویژه برنامهها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنوارهها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانهای به صورت تعاملی و برخط با بهرهگیری از ظرفیت زیست بومهای فناورانه؛
۲- فرهنگسازی عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور» از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانوادهها و معلمین و کارکنان؛
۳- تهیه آئیننامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانشآموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛
۴- اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صالحیتهای بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صالحیتهای عمومی و نیز رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛
۵- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعههای تربیتی به قیمت تمام شده؛
۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آنها در صورت عدم رعایت این قانون.
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