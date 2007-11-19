مقرری بگیران بیمه بیکاری قم 13 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، موسوی عصر امروز در جمع خبرنگاران در این باره اظهار داشت: در نیمه نخست سال‌جاری تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان قم دو هزار و 179 نفر بوده که این رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل 3/13 درصد افزایش داشته است.



وی ادامه داد: در این مدت مبلغ 23 میلیون 400 هزار ریال بابت بیمه بیکاری توسط این اداره کل به مقرری بگیران بیمه بیکاری در سطح استان پرداخت شده است که این مبلغ با توجه به بحران‌هایی که برای برخی از صنایع و کارخانجات استان روی داده است سیر صعودی داشته و این مسئله زنگ خطری برای مسئولان استان است.



موسوی ادامه داد: اداره کل تأمین اجتماعی با حدود 120 هزار نفر بیمه شده در دو شعبه ممتاز درجه یک و یک شعبه تمام مکانیزه با جمع افراد تبعی حدود نیمی از جمعیت استان قم را تحت پوشش قرار داده است.



وی یادآور شد: در این استان 13 هزار و 500 نفر مستمری بگیر، از کار افتاده و بازمانده از خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند و در نیمه نخست سال جاری مبلغ 240 میلیون ریال بابت تعهدات بلند مدت به مستمری بگیران و بازماندگان پرداخت شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش داشته است.



مدیر کل تأمین اجتماعی استان قم ادامه داد: تعداد مستمری بگیران تا پایان شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 3/7 درصد افزایش داشته است.

