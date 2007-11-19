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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۱۰

"نامزدی در شانگهای" روی آنتن شبکه دو

فیلم تلویزیونی "نامزدی در شانگهای" روز سه‌شنبه‌ 29 آبان ساعت 21 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "نامزدی در شانگهای" محصول سال 2004 آلمان به کارگردانی سیبیله تافل ساخته شد. در این فیلم 90 دقیقه‌ای اشتفن گروت، دتلف بوک، لیندا چانگ و آنا بوچر به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان فیلم آمده: یک شرکت آلمانی به ریاست دکتر رانهر به روشی دست پیدا کرده که می‌توان بر اساس آن آینه‌های خورشیدی طراحی و از آنها برای بهره‌برداری بهتر از نیرو استفاده کرد. رقبای چینی این شرکت آلمانی از این موضوع اطلاع پیدا می‌کنند و قصد ربودن نقشه‌های این طرح را دارند.

فیلم تلویزیونی "نامزدی در شانگهای" فردا شب 29 آبان ساعت 21 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 589637

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