  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

فرمانده بسیج شهرستان تفتان اعلام کرد؛

ضرورت حضور آگاهانه در عرصه رسانه برای خنثی سازی ترفندهای دشمن

ضرورت حضور آگاهانه در عرصه رسانه برای خنثی سازی ترفندهای دشمن

تفتان- فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید لکزایی شهرستان تفتان، گفت: لازمه خنثی سازی ترفندهای دشمن در جنگ ترکیبی و شناختی، حضور آگاهانه در فضای مجازی و عرصه رسانه‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، تورج حقدوست صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست آموزشی پدافند غیرعامل بخش نازیل تفتان گفت: در موضوع جهاد تبیین و صیانت از ارزشهای والای اسلامی و انقلابی و دفاع از عملکرد دولت و صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی باید همه اقشار جامعه دخیل شوند و بهره گرفتن از ظرفیت‌های رسانه و فضای مجازی می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.

وی افزود: در جامعه سیستان و بلوچستان تلاش برای حفظ وحدت و همگرایی حائز اهمیت بوده و برای تقویت آن باید اقدامات مؤثری صورت گیرد، بنابراین فراگیری آموزش برای حضور مؤثر در فضای مجازی می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات داشته باشد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید لکزایی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل، دفاعی غیرنظامی بوده، که به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات به کشور پیشگیری کرد و هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل کاستن آسیب‌پذیری نیروی انسانی و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور است.

کد مطلب 5896396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه