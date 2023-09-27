ضرورت حضور آگاهانه در عرصه رسانه برای خنثی سازی ترفندهای دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، تورج حقدوست صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست آموزشی پدافند غیرعامل بخش نازیل تفتان گفت: در موضوع جهاد تبیین و صیانت از ارزشهای والای اسلامی و انقلابی و دفاع از عملکرد دولت و صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی باید همه اقشار جامعه دخیل شوند و بهره گرفتن از ظرفیتهای رسانه و فضای مجازی میتواند توطئههای دشمنان را خنثی کند.
وی افزود: در جامعه سیستان و بلوچستان تلاش برای حفظ وحدت و همگرایی حائز اهمیت بوده و برای تقویت آن باید اقدامات مؤثری صورت گیرد، بنابراین فراگیری آموزش برای حضور مؤثر در فضای مجازی میتواند تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات داشته باشد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید لکزایی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل، دفاعی غیرنظامی بوده، که به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات به کشور پیشگیری کرد و هدف از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل کاستن آسیبپذیری نیروی انسانی و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور است.
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