به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر شکوهی با اشاره به راه‌اندازی اورژانس ناشنوایان اظهار کرد: این خدمت به منظور امدادرسانی به افراد ناشنوا و کم شنوا که در زمان بروز مشکل به علت نقص عضو قادر به برقراری تماس با اورژانس ۱۱۵ نیستند ارائه می‌شود.

شکوهی افزود: با ایجاد این سامانه، ناشنوایان تحت پوشش بهزیستی استان می‌توانند در صورت نیاز به آمبولانس با ارسال پیامک به سامانه شماره‌های ۰۹۱۸۸۱۰۱۴۷۴_۰۹۱۸۸۱۰۱۴۷۶ درخواست خود را به اورژانس اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت مشخصات و آدرس افراد ناشنوا در سیستم اورژانس ۱۱۵ پرستاران واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس با دریافت پیامک بلافاصله برای اعزام آمبولانس به محل ثبت شده در سامانه در کمترین زمان اقدام خواهند کرد.

رئیس مرکز اورژانس استان عنوان کرد: با همکاری اداره کل بهزیستی لیست شماره تلفن افراد ناشنوا استان تهیه و در سامانه اورژانس بارگذاری شده است تا در صورت لزوم به صورت پیامکی ارتباط برقرار شود.