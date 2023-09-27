  1. استانها
  2. همدان
۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد؛

راه‌اندازی سامانه اورژانس ناشنوایان در استان همدان

راه‌اندازی سامانه اورژانس ناشنوایان در استان همدان

همدان- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: سامانه اورژانس ویژه ناشنوایان در استان همدان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر شکوهی با اشاره به راه‌اندازی اورژانس ناشنوایان اظهار کرد: این خدمت به منظور امدادرسانی به افراد ناشنوا و کم شنوا که در زمان بروز مشکل به علت نقص عضو قادر به برقراری تماس با اورژانس ۱۱۵ نیستند ارائه می‌شود.

شکوهی افزود: با ایجاد این سامانه، ناشنوایان تحت پوشش بهزیستی استان می‌توانند در صورت نیاز به آمبولانس با ارسال پیامک به سامانه شماره‌های ۰۹۱۸۸۱۰۱۴۷۴_۰۹۱۸۸۱۰۱۴۷۶ درخواست خود را به اورژانس اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت مشخصات و آدرس افراد ناشنوا در سیستم اورژانس ۱۱۵ پرستاران واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس با دریافت پیامک بلافاصله برای اعزام آمبولانس به محل ثبت شده در سامانه در کمترین زمان اقدام خواهند کرد.

رئیس مرکز اورژانس استان عنوان کرد: با همکاری اداره کل بهزیستی لیست شماره تلفن افراد ناشنوا استان تهیه و در سامانه اورژانس بارگذاری شده است تا در صورت لزوم به صورت پیامکی ارتباط برقرار شود.

کد مطلب 5896398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها