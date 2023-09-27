وجود ۸٠٠ میلیارد تومان پروژه گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: پنجم مهر ماه آغاز هفته جهانگردی است و استان ما در خود ظرفیت‌های بالای گردشگری را دارد.

طالبی پور با بیان اینکه باید رسیدن به نقطه مطلوب در توسعه گردشگری استان را پیگیری کنیم، تصریح کرد: جلوگیری از بروکراسی‌های اداری محور فعالیت و تاکید ما بر کرامت و خدمت رسانی بوده است.

طالبی پور با اشاره به اینکه در سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پتانسیل‌هایی دارد، ابراز داشت: در بحث گردشگری کهگیلویه و بویراحمد نگینی در طبیعت جنوب است.

طالبی پور با تاکید بر اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب توسعه گردشگری استان فاصله داریم، ابراز داشت: باید همکاری و هم افزایی بهتری در این راستا شکل بگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: در بحث پروژه‌های نیمه تمام و شروع پروژه‌های جدید، اقدامات خوبی شکل گرفت.

طالبی پور تصریح کرد: مؤلفه اول ما در توسعه گردشگری استان، معرفی استان بود که اقدامات خوب و شاخصی شکل گرفت.

طالبی پور خاطرنشان کرد: در بحث زیرساخت‌های استان ۱۹ پروژه در سال مالی قبل فعال داشتیم و توسعه زیرساخت‌های مناطق با ظرفیت گردشگری دیده شده است.

طالبی پور خاطرنشان کرد: توسعه چشمه‌های بهداشتی استان نیز شروع شده و ایجاد ۶ مجموعه هدفگذاری شده است.

وی ابراز داشت: بر مبنای اصل ۴۴، دولت از محور تصدی گری خارج شده و نگاه بر حضور بخش خصوصی و تسهیل گری است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: بسیاری از مشاغل استان با تکیه بر پتانسیل‌های گردشگری شکل گرفته است.

طالبی پور از صدور ۳٠ موافقت نامه اصولی خبر داد و بیان کرد: ۷٠ پرونده برای دریافت مجوز نیز در دست اقدام بوده و ۵ پروانه گردشگری صادر شد.

طالبی پور با بیان اینکه کمک‌های فنی و اعتباری برای اولین بار در حمایت از پروژه‌ها دیده شده است، اظهار کرد: این ظرفیت تا ۲ ماه آینده نهایی می‌شود.

طالبی پور از اجرای ۸٠٠ میلیارد تومان پروژه گردشگری در استان خبر داد و ابراز کرد: سعی ما بر این است که گردشگری روستایی را نیز توسعه دهیم.

وی ابراز داشت: ۴۶ پروژه استان به سمت تکمیل سوق داده شده و اقداماتی برای اجرای آنها شکل گرفته است که خروجی اشتغال آنها ۹۰۰ نفر است.

طالبی پور به تنگ نظری در برخی پروژه‌های بزرگ اشاره کرد و بیان داشت: برای مثال پل معلق یاسوج که می‌تواند تحول عظیمی در گردشگری استان ایجاد کند دچار مشکلاتی شده است و باید نسبت به رفع مشکلات پروژه اقدام شود.