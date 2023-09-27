شهرک مسکونی شهید سلیمانی شاهرود کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی شهرک ۹۲۸ واحدی شهید سلیمانی در قالب نهضت ملی مسکن همزمان با صبح چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد. این مجتمع یکی از بزرگترین طرح‌های حوزه نهضت ملی مسکن در استان سمنان محسوب می‌شود که مجموعاً ۵۳ بلوک مسکونی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کارگزار این پروژه ۹۲۸ واحدی موسوم به شهرک مسکونی شهید سلیمانی قرارگاه امام حسن (ع) است، گفت: این طرح دارای ۵۳ بلوک است و در زمینی به مساحت ۴۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع به عنوان عرصه ساخته خواهد شد.

امیر عمیدی با بیان اینکه این طرح دارای سه فاز خواهد بود، ابراز کرد: تیپ اول این مجموعه دارای ۱۲ بلوک به صورت چهار طبقه روی پیلوت و ۳۲ واحد در هر بلوک ساخته می‌شود که مجموعاً ۳۸۴ خانه را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تیپ دوم این طرح ۱۳ بلوک به صوت چهار طبقه روی پیلوت مجموع ۱۶ خانه در هر بلوک و ۲۰۸ منزل مسکونی خواهد بود، بیان کرد: فاز سوم این طرح نیز ۳۸ بلوک و در هر بلوک ۱۲ واحد مجموعاً ۳۳۶ خانه به صورت چهار طبقه روی پیلوت ساخته می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه واحدهای مسکونی این مجتمع بزرگ مسکونی ۷۵ الی ۸۵ متری خواهند بود، گفت: مساحت کل بنا ۱۱۰ هزار متر مربع است.

به گزارش مهر، قبل از این مراسم یک پروژه راهسازی روستایی در میغان بخش بسطام شاهرود نیز با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده بود.